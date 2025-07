Defensa de Diego Cadena denuncia “mentiras y contradicciones” de alias ‘Víctor’

El abogado Iván Cancino, defensor de Diego Cadena, lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía General de la Nación por haberle dado validez al testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’.

Según Cancino, Vélez ha cambiado de versión en varias oportunidades y ha admitido haber mentido ante las autoridades judiciales, lo que —a su juicio— invalida la acusación por soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Diego Cadena no es un delincuente al que busca un cliente para decirle: -mire a ver como compra testigos-”, agregó Cancino.

Cuatro versiones y cifras que se disparan

Cancino señaló que Vélez pasó de decir que nunca le ofrecieron dinero a pedir sumas que llegaron hasta los 800 millones de pesos.

“De cero pasa a 60, de 60 a 200, de 200 a 800 millones, a 5 millones y a otra cantidad de cosas”, detalló el penalista en sus alegatos finales.

El abogado recalcó que alias ‘Víctor’ dio hasta cuatro versiones distintas en el proceso.

“¿Cómo se va a condenar a una persona por un soborno donde el mismo señor da cuatro versiones en este proceso?”, cuestionó ante el juez.

Una carta con fecha imposible

Otro punto que destacó Cancino fue la contradicción en la cronología presentada por Vélez.

Recordó que una de las cartas en la que Vélez se retractaba de sus señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue radicada seis meses antes de que, según el propio testigo, conociera a Diego Cadena.

“Pero además hay que creerle que le ofrece 200 millones por decir en una carta lo que el señor ya había dicho seis meses antes de conocer a Diego Cadena, o de que Diego Cadena apareciera en su vida”, explicó.

“Nosotros tenemos absolutamente claro que Vélez miente”

El defensor insistió en que no tiene sentido lógico ni jurídico que un supuesto soborno se pactara en cuestión de minutos.

“Entonces, en 15 minutos viene y me ofrece 200 millones, me trae una carta que yo no leo, me pide que mienta y nosotros le tenemos que creer a Vélez. Eso que está diciendo es absolutamente carente de lógica y de sentido jurídico, pero no de lógica jurídica, de lógica elemental”, agregó Cancino.

Además, cuestionó que alias ‘Víctor’ firmara una carta sin saber su contenido ni fecha.

“El señor Vélez firma una carta sin saber qué decía la carta, sin saber de qué fecha, y esa carta decía exactamente lo que ya había dicho el señor. Pero aquí le voy a repetir varias veces este argumento, entonces dicen no, es que Vélez lo que manifiesta es que ‘entre bandidos nos entendemos’ y que por eso hubo un acuerdo tan suavecito, tan fácil de entender. ¡No, perdónenme!”, manifestó.

“A Vélez lo visita un abogado con buena reputación”

Cancino recalcó que la única intención de Cadena era verificar información que había llegado al expresidente Uribe.

“A Vélez no lo visita un abogado bandido, lo visita un abogado con buena reputación”, afirmó.

También enfatizó que no se probó ningún pago ni la entrega de dinero.

“¿Cómo voy a pedir condena con una cosa que es absolutamente tan etérea, tan mentirosa y tan inventada que se cae de bulto?”, expresó.

Juan Guillermo Monsalve

Cancino señaló que Cadena llegó a la cárcel La Picota entre el 21 y el 22 de febrero de 2018, con el propósito de verificar las versiones sobre una supuesta retractación que haría el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave también en este caso.

Precisó que fue Enrique Pardo Hasche quien, a través de varias personas, envió el mensaje sobre la aparente intención de Monsalve de retractarse. Cadena, aseguró, únicamente acudió a confirmar esa información.

El abogado Cancino aseguró que una de las grabaciones hechas por Juan Guillermo Monsalve con los relojes espía “está editada” y que las otras son demasiado breves, pese a que la reunión fue extensa. Dijo también que en esos audios no se escucha a Diego Cadena ofreciendo sobornos

Solicitud de absolución

Por estas razones, el abogado pidió al juez emitir un fallo absolutorio para Diego Cadena.

En contraste, la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de víctimas —entre ellos el senador Iván Cepeda y Deyanira Gómez— ya solicitaron condena.

El juez dará a conocer el sentido de fallo en las próximas semanas, en uno de los procesos más seguidos de los últimos años.