Procuraduría llamó a construir consensos ante la crisis de los pasaportes

En el marco del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, el procurador general, Gregorio Eljach se pronunció sobre la situación de los pasaportes en el país.

Eljach dijo que, no es posible se llegue a “una situación calamitosa”, donde los colombianos no puedan ejercer su derecho constitucional a la libre movilidad por el mundo entero.

El procurador mostró su preocupación por el episodio, teniendo en cuenta que afectaría a los colombianos de todos los niveles.

“Eso es un tema que de verdad nos tiene preocupados a los colombianos a todo nivel. No es posible que lleguemos a una situación calamitosa donde los colombianos no puedan ejercer su derecho constitucional a la libre movilidad por el mundo entero, no solo al interior del país”, dijo.

Asimismo, explicó que hay diferencias muy graves en la información y que no coinciden las soluciones que se anuncian con la misma.

“Y tenemos información muy grave, que no coinciden unas con otras que anuncian que van a tener soluciones, pero que el cálculo de cronología, por ejemplo, no es muy razonable para aceptar por ese solo dicho de que ya se va a resolver el problema”, afirmó.

Adicionalmente aseguró que se necesita mayor contundencia, claridad y diálogo por parte de los altos niveles de la dirigencia estatal, dejando de lado los regaños y las evasivas.

El funcionario también expresó la necesidad de un diálogo que mire las necesidades de los colombianos y busque la unión por un propósito común.

“Hay necesidad de qué hablemos entre nosotros, que actuemos como colombianos, que miremos la necesidad y la bondad de qué nos unamos en un propósito común y no continuemos por ese camino mal sano de la fractura político- social, de la polarización ideológica, de la pugna entre las manifestaciones que se hacen de cualquier índole”, dijo.

Finalmente, en lo que tiene que ver con nuevas indagaciones por el episodio, aseguró que “toda investigación que haya que abrir, se abrirá en el momento en que estén dados los elementos”.

