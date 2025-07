¿Qué es la ‘Ley de los 10 años’ en Estados Unidos? Conozca lo que implica para inmigrantes

Legisladores federales y estatales de Florida denunciaron que hay 750 migrantes en jaulas tras recorrer por primera vez el nuevo centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz Caimán), al que llamaron un “campo de internamiento”.

Los congresistas consideraron un “costoso truco publicitario y político” de la administración de Donald Trump y el Gobierno de Florida el sitio, que abrió la semana pasada en un aeropuerto abandonado en medio de los Everglades, zona natural al oeste de Miami rodeada de pantanos, caimanes, serpientes y panteras.

A menudo, el motivo de que muchos inmigrantes no consigan un estatuto legal de residencia es la norma conocida como ‘Ley de los diez años’, también llamada ‘Regla de inadmisibilidad de diez años’ o ‘Castigo de diez años’.

¿De qué se trata la ‘Ley de los diez años’ en EE.UU?

La ‘ley de los 10 años’ no se trata de una ley como tal, sino de una disposición basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta norma se aplica cuando una persona migrante acumuló más de un año de presencia ilegal durante una sola estadía, a partir del 1 de abril de 1997, y salió del país, ya sea por voluntad propia o porque fue deportado o removido del país bajo cualquier disposición legal, y luego solicita ser admitido nuevamente sin haber transcurrido diez años de su salida.

Por otra parte, si una persona migrante ha permanecido de manera irregular más de 180 días, pero menos de un año en EE.UU., y luego sale del país, debe esperar tres años, en su país de origen o en otro país, para poder reingresar a EE.UU. de forma legal.

¿Cómo afecta esto a los inmigrantes?

La ‘Ley de los diez años’ de Estados Unidos afecta sobre todo a:

Personas deportadas que desean regresar a EE.UU.

Personas que necesitan viajar fuera de EE.UU. para conseguir una visa o una tarjeta verde para regularizar su permanencia.

Por ello, muchos migrantes no regularizan su situación, ya que temen no poder volver a EE.UU. por un largo período, especialmente si ya tienen familia y trabajo allí.

“Esta especie de ‘autodepotación’ no es sencilla y su resultado no es exitoso ni inmediato (...) Esa imposibilidad de regresar tiene consecuencias devastadoras para la unidad familiar y termina obligando a muchas familias a plantearse si se regresan todos al país de origen de la persona que ya no puede permanecer más en Estados Unidos, o si las condiciones de ese país son tan negativas que la familia debe optar por la separación familiar”, indican expertos.