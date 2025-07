Luis Salido, del juego con baquetas al desamor consciente: una voz que cruza fronteras

Desde los tres años, cuando sus padres lo inscribieron en clases de batería quizá para canalizar su energía infantil, Luis Salido comenzó a forjar el vínculo que definiría su vida: la música. Hoy, este joven artista andaluz conversa desde Madrid con W Radio, demostrando que su carrera ya no tiene acento local, sino un eco internacional que resuena en Colombia, Miami, Arizona y, por supuesto, España.

“Ahora mismo una de las mejores definiciones para mi proyecto musical es internacional”, dice con satisfacción, reconociendo que su recorrido ha sido paulatino pero firme. “Si hace cinco años me hubieran dicho que estaría aquí, lo habría visto difícil, pero todo se ha dado muy fluido”.

Ese “paso a paso” es una constante en su relato. Salido no presume de atajos ni de éxitos fulminantes, sino de una construcción consciente. Desde la infancia fue explorando instrumentos —batería, guitarra— hasta que, hace unos años, descubrió su voz como herramienta narrativa y emocional. A partir de ahí comenzó a escribir, grabar y lanzar su propia música.

Aunque su discografía es aún breve —cuatro canciones en plataformas— el artista no lo ve como una limitación, sino como una etapa inicial cargada de entusiasmo. “Estoy súper contento, disfrutando del proceso y de cosas que antes no conocía, como el simple hecho de lanzar una canción y saber que alguien la escucha y la hace suya”, comenta con genuino entusiasmo.

Ese sentimiento de conexión con el público es precisamente lo que marca su nuevo lanzamiento, “No pude”, una canción nacida del deseo de representar una emoción universal: el duelo tras una ruptura. Pero no desde el despecho o la negación, sino desde una aceptación madura de los límites propios.

“Quisimos que la canción hablara de ese momento cuando ya entiendes que la relación terminó. Que otra persona llegue a darle a tu ex lo que tú no pudiste... Esa frase es dura, pero sincera”, explica. El tema no solo sintetiza su actual momento emocional y artístico, sino que sirve como adelanto de un EP que espera completar este año, con seis o siete canciones en una línea similar, pero con espacio para la exploración sonora y colaboraciones.

En ese equilibrio entre lo íntimo y lo universal, entre lo artesanal y lo moderno, entre la vulnerabilidad y la convicción, se mueve Luis Salido. Su voz tiene un registro cálido que abraza tanto al bolero contemporáneo como al pop más emocional, y su narrativa se perfila con una sensibilidad poco común en una industria muchas veces regida por la inmediatez.

Luis invita a su audiencia a conectarse con su propuesta musical: “Me encuentran en todas las redes sociales como @soyluisalido. Les presento ‘No pude’, espero que la escuchen, que les guste mucho y que pronto podamos cantarla juntos en vivo en Colombia”.

Escuche la entrevista aquí:

