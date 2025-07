VIDEO | Así fue el show de medio tiempo de J Balvin, Coldplay y Doja Cat en el Mundial de Clubes

The biggest stars on the biggest stage.@JBalvin, @DojaCat, @temsbaby, and @Coldplay deliver a halftime performance worthy of a world final 🌎🎶



Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/adQchUU8Fi