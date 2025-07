Soluciones W: ProScience apoya el talento colombiano rumbo a Quito

Cristian David Rodas no es solo un joven atleta, es un símbolo de disciplina, sacrificio y esperanza. Desde Cartagena, este fisicoculturista de alto rendimiento ha dejado en alto el nombre de Colombia, coronándose campeón absoluto en dos torneos nacionales: el “Míster Playa Costa Caribe” y el “Open Nacional Ragnarok”.

Gracias a estos logros, Cristian fue seleccionado para representar a nuestro país en el 50° Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo que se llevará a cabo en Quito, Ecuador. Sin embargo, a pesar del orgullo y el talento, Cristian enfrentaba un obstáculo muy grande: no contaba con los recursos necesarios para cubrir su preparación física y nutricional antes del evento.

“Hoy amanecí nostálgico, pidiéndole a Dios que no me suelte de la mano y que La W me agarre la otra para que mi hijo vaya a ese campeonato”, dijo al aire su padre, Jorge Rodas, conmoviendo profundamente a la audiencia de La W.

Su voz fue escuchada y la historia llegó a los oídos de ProScience, una empresa colombiana especializada en suplementación deportiva basada en evidencia científica. “Antes de ser empresario fui deportista. Conozco bien el esfuerzo que hay detrás de cada logro”, dijo Karim Naffah, Talent Manager de la compañía, en entrevista con La W. Por eso, decidieron apoyar a Cristian con todos los suplementos necesarios para enfrentar este reto internacional.

Glutamina, creatina, enzimas digestivas, omega 3 y más productos esenciales para el rendimiento físico ya están en camino. “Queremos que Cristian llegue fuerte y saludable a Quito. Y que sepa que no está solo”, añadió Naffah durante su intervención.

Para Jorge y su familia, esta ayuda representa mucho más que un patrocinio. Es la posibilidad de que su hijo siga persiguiendo su sueño, de que el país vea a uno de los suyos triunfar con el apoyo que merece. “Estoy seguro de que van a oír el nombre de Cristian Rodas en todos los noticieros cuando lo vean competir. Él está preparado. Solo necesitaba una oportunidad”, afirmó Jorge con lágrimas de gratitud.

Este gesto de ProScience no es aislado. La marca ha respaldado a atletas olímpicos y paralímpicos en todo el país, como parte de su compromiso con el deporte y el desarrollo juvenil. Y hoy, ese compromiso se traduce en una Solución W que no solo fortalece músculos, sino también esperanzas.

