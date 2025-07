“No vengo de dinastía, pero lo llevo en la sangre”: Emiliano Olmos, niño ‘Rey Vallenato 2025′

El joven acordeonero Emiliano Olmos pasó por los micrófonos de Mujeres W para compartir su pasión por la música y relatos de su experiencia con el vallenato en su vida.

“No vengo de dinastía, pero lo llevo en la sangre. El vallenato es mi vida y aquí vine a demostrarles que encima de esta tarima a mí no me gana nadie”, dijo en canto el joven durante una muestra de sus habilidades musicales.

Olmos fue reconocido como el ‘Rey Vallenato’ del Festival de la Leyenda Vallenata 2025 en la categoría infantil, un logro que lo ha consolidado como uno de los músicos más prometedores del género.

A más de uno ha sorprendido con su gusto por el vallenato, siendo oriundo del Casanare, lo que le ha llevado a ser conocido como ‘El Llanero Vallenato’. Sin embargo, esta pasión comenzó desde pequeño, pues fue su familia quien le fue introduciendo a ese género musical. Su padre también toca el acordeón y, al verlo practicar, el niño quiso intentarlo también.

Esa pasión lo llevó al máximo escenario del vallenato, el Festival de la Leyenda Vallenata, donde participó y fue inicialmente descalificado.

“Siento que eso me impulsó a seguir ensayando. Se me metió la idea a la cabeza de que quería ser Rey Vallenato y que tenía que ensayar y luchar por eso”, recuerda el muchacho.

Desde entonces se ha dedicado a practicar y perfeccionar sus habilidades con el acordeón, las cuales no solo lo llevaron a conseguir el primer puesto en el concurso, también ha llegado a compartir escenario con diversos exponentes de la música nacional como Omar Geles y Carlos Vives.

“Ese contraste del niño de hace un año tocando el pollo vallenato y un año después tocando la misma canción, pero en una situación totalmente diferente… fue muy inspirador para mí porque me hizo entender de que estaba haciendo las cosas bien”, dijo.

A lo largo de todo este proceso ha contado con el apoyo de su familia, quienes lo han acompañado y motivado para seguir adelante. “Sin ellos no hubiera sido posible todo lo que tengo ahora, lo que soy ahora, porque todo es gracias a ellos”, comentó.

En su perspectiva, lo importante es esforzarse por cumplir lo que se quiere y saber que es un tema de disciplina y trabajo constante para alcanzar los sueños.

“La motivación dura uno o dos días, pero la disciplina que tú tengas que cultivar puede durar toda la vida”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

