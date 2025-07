Críticas y acusaciones del presidente Petro al dueño de Keralty: lo llamó “criminal”

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó fuertes acusaciones contra el dueño de la empresa Keralty —grupo empresarial al que pertenece la EPS Sanitas— a quien calificó como “criminal” por presuntamente financiar campañas políticas en Colombia con recursos extranjeros, lo cual está prohibido por la ley.

“El dueño de Keralty es un criminal en Colombia. Debe irse, porque aquí está prohibido financiar campañas con dineros extranjeros (…) así me toque hablar con el rey de España”, afirmó el mandatario, quien advirtió que este tipo de prácticas deben ser investigadas penalmente por las autoridades competentes, por lo que le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo adelantar las investigaciones.

Petro también defendió la política del Gobierno Nacional frente a la intervención de algunas EPS, asegurando que dichas intervenciones han tenido resultados positivos. Según el presidente, “se ha disminuido en setecientos siete mil millones de pesos la deuda total” con hospitales y clínicas en comparación con el panorama previo a las intervenciones.

No obstante, cuestionó duramente el comportamiento de las EPS no intervenidas, a las que acusó de duplicar en un año la deuda con hospitales, clínicas y otros acreedores. “¿Qué es esto si no es un robo?”

“El crimen aquí mata colombianos, mata niños en masa, es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué está pasando que no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos?”, se preguntó Petro, quien también criticó la falta de acción del Senado frente a la crisis del sistema de salud.