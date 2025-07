Petro reveló que Grupo de La Haya pedirá a Colombia presencia militar para frenar genocidio en Gaza

Durante el consejo de ministros adelantado en la noche de este martes 15 de julio, tras finalizar la alocución presidencial, el presidente Petro reveló que el grupo de la Haya va a pedir a Colombia “presencia militar para detener el Genocidio” en Gaza.

Aunque no dio muchos detalles de la propuesta, el presidente Petro advirtió: “Pero nosotros antes de usar armas tenemos que usar otra cosa”, dijo en referencia a medidas como la de prohibir exportar carbón a Israel.

Añadió que el Estado de Israel, al sustentarse en una regla religiosa, es irracional: “la religión y el Estado se deben separar”.

Cabe resaltar que, en el marco de la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza, el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir anunció que Colombia insistirá en implementar un programa humanitario para trasladar y tratar en el país a niños palestinos heridos por el conflicto. La iniciativa, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca ofrecer atención médica y protección a menores mutilados, huérfanos o gravemente afectados por el genocidio.

La declaración se dio en el contexto de la Reunión Ministerial de Emergencia sobre Palestina, organizada por los gobiernos de Colombia y Sudáfrica como copresidentes del Grupo de La Haya, que se desarrollará hasta este miércoles 16 de julio en Bogotá.

“70% de las personas asesinadas en Gaza son menores y mujeres, tenemos niños sin padres, con amputaciones. El presidente Petro ha ordenado que se adelanten gestiones para atender a esos niños y salvar vidas”, explicó Jaramillo, quien añadió que Colombia trabaja con terceros Estados para viabilizar esta iniciativa, aunque evitó entregar mayores detalles por el carácter diplomático de las gestiones.

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio dijo que Palestina no está sola. “Colombia se ha pronunciado sin ambigüedades, lo que ocurre en Gaza es un genocidio, en 2018 reconocimos al Estado de Palestina y en 2024 rompimos relaciones con Israel ante el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, el Derecho Internacional Humanitario debe ser principio y acción, no retórica vacía”, aseguró en su intervención.

En este sentido, destacó que la realización de la conferencia demuestra que los gobiernos del Sur Global no aceptan que “el derecho sea rehén de la geopolítica”, y sostuvo que “lo que ocurre en Palestina no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación y exclusión que la comunidad internacional no puede seguir tolerando”.

Asimismo, la canciller enfatizó que esta cumbre busca “apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional, exigir el cumplimiento de la Corte Internacional de Justicia, proponer sanciones específicas y movilizar todos los instrumentos que nos brinda el Derecho Internacional”.

