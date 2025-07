“No encuentro el gabinete que cumpla”: presidente Petro anuncia cambios radicales en ministerios

Durante una alocución presidencial transmitida este martes 15 de julio, y en medio del consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro anunció que realizará cambios profundos en su gabinete, tras asegurar que varios de sus ministros no han cumplido con el programa de gobierno y, en algunos casos, incluso lo han “traicionado”.

“Ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el programa y siguen existiendo. Yo no puedo tener, en mi último año, gente que no sepa el programa del Gobierno y no lo aplique. El pueblo votó por unos objetivos, y el pueblo se respeta”, expresó el mandatario, visiblemente molesto.

El presidente Petro fue enfático en señalar que aún no ha encontrado un equipo ministerial que ejecute a cabalidad el mandato popular que lo llevó a la Presidencia. “Anuncio que voy a hacer cambios radicales porque no parece que los que ya hice en estos tres años, que han sido muchos, hayan funcionado”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado también aseguró que varios de sus funcionarios han actuado en contra del proyecto político que lidera. “La mayoría me han traicionado. No se educaron en el servicio público, se pusieron al servicio de la pereza o del gran capital en Colombia, porque les da miedo que no los empleen después. Eso les pasa a muchos ministros, y entonces el presidente tiene que vigilar y regañar”, añadió .

#ATENCIÓN | “No encuentro el gabinete que cumpla el programa del Gobierno”, el presidente Petro anuncia que hará cambios en varios ministerios. pic.twitter.com/oYp7NEsBmO — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 16, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: