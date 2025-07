“Ya no es un sistema de salud, es un sistema de muerte, por lo tanto hay que cambiarlo”: Petro

En la noche de este martes, 15 de julio, en medio de su alocución presidencial, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue enfático en decir que el actual sistema de salud, es un sistema de “muerte”.

El mandatario agregó que la inmensa mayoría de los colombianos “no están asegurados porque no están los recursos si se enferman, a pesar de girarlos”.

Según el presidente Petro, solo 321 mil colombianos estarían asegurados. “Esto ya no es un sistema de salud, es un sistema de muerte, no nos digamos mentiras, digamos la verdad, por tanto hay que cambiarlo, ya presentamos la propuesta y es un resumen de lo mejor de mundo, no es un invento de nosotros”, sentenció el mandatario quien agregó que el sistema preventivo de salud se está aplicando en todo el mundo.

También señaló que gracias a la política de salud del Gobierno Nacional se pudo superar la peste de la fiebre amarilla. “La controlamos, no nos pasó lo del COVID, porque teníamos gente médica en las veredas y municipios”.

Asimismo, Petro defendió la política del Gobierno Nacional frente a la intervención de algunas EPS, asegurando que dichas intervenciones han tenido resultados positivos. Según el presidente, “se ha disminuido en setecientos siete mil millones de pesos la deuda total” con hospitales y clínicas en comparación con el panorama previo a las intervenciones.