Interventor de Coolechera denunció amenazas tras terminar un contrato presuntamente irregular

Barranquilla

En conversación con WRadio, Richard Díaz, el agente especial de la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa, Coolechera, confirmó que, el pasado 14 de julio interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por las amenazas e intimidaciones que ha estado recibiendo, tras su decisión de terminar un contrato presuntamente irregular.

De acuerdo con el interventor de la entidad, se trata de un contrato por $27 mil millones de pesos, estructurado por la anterior administración.

Según Díaz, dicho negocio se celebró sin el lleno de los requisitos establecidos en la norma y en los reglamentos internos de la cooperativa.

Lo anterior, debido a que requería la aprobación de la Asamblea y de la Superintendencia de Economía Solidaria, al superar los 5 mil salarios mínimos.

“Yo asumí como gente especial delegado para la cooperativa el día primero de julio. Ese día, encontré con sorpresa, además de las circunstancias que ya conocíamos, que dieron motivo a la intervención, una serie de irregularidades vinculadas con la firma de un contrato”, indicó.

Por otro lado, el agente explicó que no se contó con la aprobación de un plan de recuperación, ni de los estudios correspondientes, por lo que concluyó que dicho negocio no tuvo ningún sustento jurídico.

“Los estatutos de la cooperativa dicen que para la firma de ese tipo de contratos se necesita la autorización de la Asamblea cuando superan los 5 mil salarios mínimos. Eso no se hizo. No se contó con la aprobación del diagnóstico por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria”, dijo.

Díaz también manifestó que, tras ordenar la terminación del contrato, durante una reunión el pasado 10 de julio con representantes de la empresa, a través de una llamada, un tercero identificado con el seudónimo de ‘Tolito’ lanzó amenazas en su contra, asegurándole que “lo enseñaría a respetar”.

“Esa persona lanzó ciertos comentarios que ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. Comentarios intimidatorios, donde me dice que él me va a enseñar a mí a respetar, que me va a enseñar a mí a no colgarle el teléfono, a no alzarle la voz, en un tono bastante agresivo”, afirmó.

Adicionalmente, recibió mensajes de texto intimidatorios que también fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

“Nosotros pusimos esto en conocimiento de las autoridades competentes, realmente desconozco si existe alguna relación entre la empresa y este tipo de mensajes, pero sí, son cosas que de verdad ponen en tela de juicio, el actuar que se ha venido adelantando o que se venía adelantando en la cooperativa y sobre todo con la celebración de este contrato”, indicó.

Finalmente, el agente interventor aseguró que, tras interponer las denuncias, su principal objetivo es buscar la forma de salvaguardar los intereses de la cooperativa, de los trabajadores y de los asociados.

Cabe mencionar que, desde la Superintendencia de Economía Solidaria también se pronunciaron sobre la situación, asegurando que se trató de personas que pretendían adueñarse de la operación de Coolechera.

“Pretenden obligar al Agente Especial a firmar un contrato con delincuentes que quieren adueñarse de la operación de Coolechera. ¡No les tememos! Las amenazas y las presiones no funcionan con nosotros, invito a todos los sectores a ponerse del lado de la legalidad y la transparencia”, dijo a través de su cuenta de X, la superintendente, María José Navarro.

