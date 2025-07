Paro arrocero: estas serían las nuevas disposiciones en el departamento de Córdoba

Montería

Los arroceros del Bajo Sinú informaron que el viernes 18 de julio no habrá bloqueo en la vía Lorica – Cereté, porque estarán en asamblea permanente para adoptar nuevas medidas tendientes a reforzar las protestas o levantarlas.

De acuerdo con lo establecido, las disposiciones dependerán de los anuncios que haga el Gobierno Nacional para garantizar la comercialización del arroz.

Le puede interesar en La W: Arroceros se levantaron de las negociaciones y exigen presencia de MinAgricultura

“La no presencia de MinAgricultura lo que hizo fue recrudecer la situación, porque dice que no se sienta en la mesa hasta que no se levante el paro; pero aclaramos que este viernes 18 de julio no vamos a cerrar porque estaremos en asamblea para analizar unos informes técnicos y de logística para reforzar el paro”, dijo Janer Díaz, arrocero de La Doctrina en Lorica.

Por su parte, los arroceros del municipio de Tierralta manifestaron que estarían haciendo públicos los nuevos lineamientos; pero mantendrán el paro.

Cabe recordar que, el bloqueo en la vía Lorica – Cereté duró 8 horas, mientras en la ruta Montería – Tierralta se extendió hasta las 7:00 p.m. este jueves 17 de julio. El paro completa cuatro días en Córdoba.