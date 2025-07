“Si Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”: Eduardo Montealegre

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien pidió al Congreso de la República hundir el proyecto de ley de sometimiento para la “paz total” cuestionando sus métodos y objetivos.

En criterio del ministro Montealegre, aunque Santos ganó merecidamente el Nobel de Paz de 2016 y él propiamente apoyó los acuerdos de paz con las Farc, la historia de violencia no se acabó allí; por ende hay que seguir buscando la posibilidad de paz con las organizaciones criminales existentes.

“Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra, los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia. Es absolutamente inconstitucional hacer interpretaciones que digan que cuando se hizo el acuerdo de La Habana se botó la llave de la paz para siempre al mar porque ya hacia futuro no podemos seguir haciendo justicia transicional” afirmó el jefe de la cartera de justicia.

Incluso, el ministro y exmagistrado de la Corte Constitucional afirmó que si el expresidente Juan Manuel Santos no apoya este proceso de paz que “inicia” el gobierno Petro, será castigado por “la historia”.

Por otra parte, y luego de que la Corte Suprema de Justicia ventilara públicamente que había votado en contra del proyecto de paz total al hallarlo inconveniente y además carente de suficiente deliberación, el ministro se señaló extrañado afirmando que lo que se está planteando es una discusión que lleva más de 50 años en Colombia y el mundo.

“Este proyecto recoge una experiencia que lleva 50 años de discusión, que comenzó en Núremberg, comenzó en Jerusalén, que luego continuó con la creación de la Corte Penal Internacional, los tribunales penales ad hoc, y llevamos 20 años de experiencia y discutiendo a cerca de la justicia transicional y de política de sometimiento, luego la respu que yo le daría a la Corte Suprema es que esta discusión empezó hace 50 años y que yo creo que ya después de 50 años de debates todos tenemos la capacidad de entender ya los elementos de investigación e imputación” expresó el ministro.