No se trata de ladrillos, se trata de sueños: la filosofía de liderazgo de Mauricio Patiño

Colombia

En un país donde el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los sueños más grandes de millones de familias, hablar con Mauricio Patiño Ulloa es conversar con alguien que entiende que construir no es solo edificar estructuras, sino darle forma a los sueños. Gerente General de Construcciones Planificadas, Patiño es hoy una de las voces más autorizadas del sector, con más de dos décadas de experiencia y una historia profesional que comenzó, como muchas otras, con una pasión infantil: el amor por la construcción.

“Desde niño supe que quería dedicarme a esto”, dice con sencillez en conversación en la Hora Del Regreso de W Radio. Ese camino lo llevó a estudiar arquitectura en la Universidad de los Andes y a sumergirse en proyectos emblemáticos desde sus primeros años como profesional: estaciones del sistema TransMilenio, viviendas en Cali y Medellín, oficinas, y más tarde, con Construcciones Planificadas, algunos de los desarrollos más ambiciosos del país, como el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo y el icónico hotel Grand Hyatt Bogotá.

Pero más allá de la monumentalidad de sus obras, lo que más impacta de Patiño es su visión de liderazgo: “Un buen líder no busca brillar solo, sino hacer que otros brillen con él. Se trata de trabajar en equipo, de inspirar y construir a través de otros”. Bajo esa filosofía ha consolidado un equipo donde el protagonismo femenino es evidente: “Confío profundamente en las mujeres. Tienen una organización y una ética que eleva el nivel de cualquier proyecto”, afirma.

Mauricio Patiño es un hombre que cree en la planeación como principio de éxito, en la ética como pilar de lo empresarial y en la arquitectura como forma de dignificar. “Cada proyecto que hacemos tiene una identidad. No copiamos estructuras. Lo adaptamos al entorno y buscamos siempre generar bienestar”, explica. De ahí que su inspiración diaria no venga de los balances financieros sino del rostro de quien recibe por primera vez las llaves de su hogar.

Durante la entrevista en La Hora del Regreso, Patiño no solo habló de su historia sino de su cotidianidad como líder. Un café, una libreta, WhatsApp como herramienta principal de trabajo y una claridad absoluta: “No hay liderazgo sin pasión. Uno no puede liderar lo que no ama”.

Ahora, como uno de los protagonistas de Vive Expo 2025, el evento inmobiliario más importante del segundo semestre en Colombia, junto Construcciones Planificadas se preparan para mostrar no solo su portafolio, sino una visión de país que se construye ladrillo a ladrillo, con honestidad, orden y propósito.

“Vivir mejor empieza por vivir bien”, dice con convicción. Y si alguien sabe cómo convertir ese ideal en metros cuadrados de esperanza, es él.