Murió Chuck Mangione, músico y compositor de jazz estadounidense

El reconocido músico y compositor estadounidense Chuck Mangione, autor de éxitos como ‘Feels so Good’, un clásico del jazz, ha fallecido en su hogar, al norte de Nueva York, a los 84 años, informaron este jueves 24 de julio medios locales.

El músico, que se destacó con el fliscorno -un instrumento de viento similar a la trompeta- falleció el martes 22 de juliuo mientras dormía en su natal ciudad de Rochester, pero la noticia trascendió el 24 de julio.

Nominado 13 veces a los Premios Grammy -ganando dos de los gramófonos- Mangione ganó atención internacional en 1980, cuando interpretó ‘Give It All You Got’ en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Nueva York.

Charles Frank Mangione, que nació el 29 de noviembre de 1940, dedicó seis décadas a la música, durante las cuales publicó 30 álbumes.

En concreto, ‘Feels So Good’, que grabó en 1978, se convirtió en uno de los más exitosos, de acuerdo con el Salón de la Fama de Rochester, del que pasó a ser parte en 2012.

La canción del mismo nombre llegó a colocarse en el puesto número 4 en la lista del Billboard Hot 100, donde se mantuvo por cinco semanas, mientras que por el álbum logró una nominación al Grammy en la categoría de Disco del Año.

El Salón de la Fama de Rochester destaca que el famoso músico creció en un hogar “impregnado” de jazz, donde él y su hermano Gap escuchaban los álbumes de su padre, que les inculcó el gusto por esta música.

Su padre les llevaba a ambos a los matinés de los domingos de los clubes de jazz en la ciudad, donde escuchaban a Miles Davis, Sarah Vaughan, Sonny Rollins y Cannonball Adderley.

Chuck, recordado por muchos por lucir siempre un sombrero, comenzó su carrera tocando con su hermano Gap, pianista, en su grupo Jazz Brothers, con el que grabaron tres discos con Riverside Records.

Posteriormente, pasó a ser parte de los Jazz Messengers.

Sus dos premios Grammy los obtuvo por ‘Bellavia’ en 1977 y en 1979 por la banda sonora de la película ‘The Children of Sanchez’, por la que también obtuvo una nominación al Globo de Oro.

