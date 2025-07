Ministerio de Agricultura llegó acuerdo con los productores de papa de Boyacá, para mitigar crisis

Soracá

La ministra de Agricultura Martha Carvajalino, encabezó en Boyacá la Asamblea Departamental de Productores de Papa de 34 municipios, quienes buscaban soluciones estructurales a la crisis que afronta el gremio.

El desplome de los precios de la papa sigue afectando a los productores del departamento, mientras el Gobierno Nacional anunció en el municipio de Soracá, medidas para enfrentar la crisis.

“Nosotros venimos atendiendo el tema de la papa desde hace más o menos un mes y medio que se instaló el Consejo Nacional de la Papa. Somos conscientes de que el precio de la papa viene bajando y es una tendencia que afecta a nuestros productores porque claramente hoy ya el precio está por debajo de los costos de producción”, aseguró la ministra de Agricultura Martha Carvajalino.

Ante esta situación, los productores en conjunto con el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Boyacá, Fedepapa, Finagro, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Banco Agrario y los alcaldes de 34 municipios buscaron de manera articulada las alternativas para afrontar la crisis de los productores de papa, en el que la ministra Carvajalino dio a conocer algunas medidas que se van a adoptar.

“La primera de ellas tiene que ver con poder mantener los instrumentos de financiamiento. Tenemos una leg de reactivación, tenemos un ICR. La idea es que los campesinos no queden colgados con su cartera. Me decía el gobernador Carlos Amaya, y lo dijo acá Finagro y el Banco Agrario, en Boyacá los campesinos son los que más cobertura en garantías agropecuarias tienen, pero también son los que más pagan. Eso creo que nos va a permitir tener un plan de choque de normalización de cartera para que ante esta cosecha y la situación no veamos afectados los patrimonios de nuestros productores”, dijo

Otro de las medidas que se esperan poner en marcha con los productores del departamento tiene que ver con las compras públicas.

“Hemos establecido con la directora de cadenas agrícolas y de capacidades del Ministerio de Agricultura y la secretaria de Agricultura de la Gobernación de Boyacá una gestión importante en el tema de compras públicas para lograr movilizar parte de esta cosecha y que se compre a un precio justo por parte de las entidades públicas. Hemos estado haciendo el esfuerzo con el ministro de Defensa y con otras entidades y el Ministerio de Justicia para lograr poner en puntos importantes el tema de compras públicas”, agregó la ministra.

La ministra de Agricultura señaló que la próxima semana se llevará a cabo la Mesa Nacional de la Papa, en la que productores de diferentes regiones del país se reunirán para analizar las posibles medidas a la crisis de este gremio.

“Vamos a ir a esta Mesa Nacional de Papa donde Nariño, Cundinamarca y Boyacá como grandes productores, se van a sentar a buscar salidas urgentes a esta cosecha, pero también a los temas estructurales de la cadena, la implementación del plan de ordenamiento productivo y otros instrumentos que nos permitan a nosotros garantizar que la cosecha de papa en Colombia sea sostenible. Tenemos una apuesta que yo creo que es importante y es que la papa también mejore en productividad, en competitividad y en calidad y con ello podamos exportarla. Tenemos mercados abiertos, tenemos una diplomacia sanitaria y el ICA ha anunciado un plan de choque para poder certificar a nuestros productores y poder empezar a movilizar papa hacia el exterior”, enfatizó Carvajalino.

Con el objetivo de mitigar la situación que padecen los productores boyacenses que sacaron sus cosechas y no la han podido vender, la Gobernación de Boyacá realizará en los diferentes municipios del departamento una Papatón.