Considerar objetivo militar a colombianos que vuelven a Ecuador es fascismo y se combate: Petro

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se refirió a la extradición de más de 600 colombianos desde Ecuador.

El mandatario cuestionó si en Ecuador se estaría considerando a los connacionales como “objetivos militares” en caso de regresar a ese país, lo cual calificó como “fascismo” y, por ello, pidió explicaciones al presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

“Que el presidente Noboa nos explique: ¿Por qué considerar objetivo militar a seres inermes como los colombianos que se devuelven? Eso es fascismo y el fascismo se combate. Quiero saber si es cierto que, si un colombiano se devuelve al Ecuador, es considerado como un objetivo militar allí; saber eso es la base de mis decisiones”, declaró.

El presidente Petro enfatizó en que ningún colombiano debe ser objetivo militar en el mundo, a menos que sea mercenario y se alce en armas contra poderes extranjeros: “Si es liberado y está indefenso, es un ser libre. Si decide devolverse, es en condición de migrante y los migrantes son seres humanos libres”.

Por último, el mandatario reveló que no ha podido hablar con el presidente Daniel Noboa por la enfermedad de su padre: “Espero se recupere porque conozco personalmente a su hijo, a la familia de este y a los hijos de su hijo, les tengo amor. Espero, entonces, que mañana me pueda responder. No hay nada peor que Caín matando a Abel y las venganzas que desata por milenios”.

Ampliar

Ampliar

En la mañana de este lunes 28 de julio, ,el vicecancillerMauricio Jaramillo se refirió a la situación de más de 600 colombianos que fueron deportados desde Ecuador, según el Gobierno nacional, sin ningún tipo de protocolo.

“Lo ideal es que en estos procesos seamos consultados para garantizar las condiciones humanitarias y eso no ocurrió”, advirtió Jaramillo.

“No nos parece que sea la forma de hacerlo (siendo) dos países vecinos que comparten tanto en materia judicial y migratoria. Debimos haber sido consultados y esto no corresponde a los protocolos humanitarios cuando se están deportando personas”, añadió Jaramillo, reiterando que el Gobierno colombiano no había sido notificado.

Según el funcionario, “ningún Estado del mundo al que le deporten en un día 603 connacionales esté preparado para hacerlo, ni el más rico del mundo”. También señaló que, por las dimensiones de las deportaciones, para Colombia “ese manejo es difícil y complejo”.

Para Jaramillo, “el problema no es solo la notificación, sino que se debe cumplir con un protocolo que nos permita darle una recepción en condiciones humanitarias a esas personas”.

La W pudo conocer que, el pasado 8 de julio, la embajadora de Colombia en Ecuador habría sido notificada del proceso de deportaciones de más de 600 colombianos. Ante esta información, Jaramillo respondió: “Yo todavía no he hablado con la cónsul sobre el tema (…) la canciller se desplazó hasta la frontera, para atender a los connacionales”.

Jaramillo aclaró que la posible notificación que había hecho Ecuador tampoco faculta a este país “para entregar a las personas automáticamente en cualquier condición”.

“Se debe cumplir con protocolos judiciales y humanitarios. La crítica que se está haciendo es que no se respeten unos protocolos mínimos, la expulsión de más de 600 personas es difícil de gestionar (…) nosotros tenemos toda la preparación, la propia canciller se ha apropiado del tema, pues para ella es prioritario y sensible. Vamos a estar pendientes para recibirlos y para garantizar sus derechos, queremos hacerlo con las autoridades ecuatorianas”, agregó.

Escuche W Radio en vivo: