Al Oído | Uribe condenado: pirámide invertida de valores y desequilibrio

El juicio no ha terminado.

Un proceso mediático que, por el bien de la verdad, no se filtró en medio del amiguismo, sino que fue abierto a todos, un proceso que tuvo más rating que cualquier final de fútbol; en el que, diferente a lo que siempre sucede en este país, Colombia pudo ver a un expresidente dando la cara, un hombre que le dijo a la justicia “acá estoy y acá me quedo”, respondiendo. Un país que también pudo percibir un doble rasero de tantos en este caso.

Este es un momento que exige la máxima altura, mesura, orden, respeto a las instituciones y rodear a la justicia. Aun cuando no se comprenda o incomode, es la única forma de preservar y proteger la democracia, más en estos tiempos marcados por profunda incertidumbre. Cualquier diferencia sólo puede ser tramitada por medio de canales institucionales.

Colombia merece orden, libertad y cuidar la democracia. Es momento de que todos los líderes políticos sean responsables.

Hay un contraste político, lo que popularmente las abuelas llamaban ‘los pájaros tirándole a las escopetas’. Colombia es testigo de la primera vez que un expresidente es declarado culpable en un proceso cuestionado, que deja en entredicho el equilibrio con el que se juzga dependiendo la persona en el Gobierno de sus más grandes opositores, en el que tenemos un presidente que, gracias a un acuerdo de paz, hoy está en el poder, a pesar de haber sido parte de la ilegalidad.

Contraste en reacciones: ¿Alguien se puede imaginar qué habría pasado si el condenado fuera el presidente Petro? Habrían destruido todo, porque muchos están acostumbrados a, desde el caos, enaltecer su voz. Tendríamos primeras líneas y destrucción. Ayer vimos respeto de quienes, pese a no compartir fallo, respetaron las instituciones, y eso también es de resaltar.

Hay respeto a la justicia, finalmente quedan instancias judiciales donde la defensa podrá presentar recursos, pero también, como país, estamos evidenciando una pirámide invertida de valores, mientras muchos alzan como trofeos la condena al expresidente Uribe, el Gobierno trabaja en leyes para sacar capos de bandas criminales sin ningún piso político de la cárcel.

Cerramos diciendo que a este país lo sucedido ayer lo va a reunificar, es una alarma para ver hacia dónde se quiere cambiar la historia. Siempre respeto a la justicia, es lo único que mantendrá nuestro país en pie.

Hay que seguir confiando en que la justicia no será una tribuna de revanchismo político y confiar, ya que es la garantía de que sigamos en democracia. Nadie la puede atacar, hay que blindarla.

Un grande, cuando se cae, se vuelve un gigante. En lo personal, para cerrar esta columna de opinión, me atrevo a decir que respetar la justicia no es dejar de cuestionar inconsistencias y seguir confiando en otras instancias. En lo personal, creo en su inocencia, ojalá su defensa haga su mejor trabajo y esto se dé en el marco de las instancias que se debe. El resto solo haría daño. Todos debemos, nos guste o nos incomode, lo entendamos o no, ser respetuosos.

Nadie por encima de la justicia, nadie por debajo de ella, pero, especialmente, nadie agrediéndola.

