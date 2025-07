Alexis García dejó de ser técnico del Unión Magdalena tras seis partidos sin victorias

El chocoano Alexis García ha dejado oficialmente de ser director técnico del Unión Magdalena, luego de una serie de malos resultados que tienen hoy al equipo samario en el fondo de la tabla del descenso.

La salida fue confirmada por el presidente del club, Eduardo Dávila, quien aseguró que el estratega presentó su renuncia tras la derrota 0-2 ante Independiente Medellín en la fecha 4 de la Liga Colombiana.

“Sí, es cierto, Alexis García renunció”, declaró Dávila al medio El Heraldo, en medio de una semana marcada por cuestionamientos sobre la gestión deportiva del club.

García asumió el banquillo del Unión Magdalena en marzo de 2025, en reemplazo de Jorge Luis Pinto, pero nunca logró revertir el rumbo del equipo. En total dirigió 16 partidos, con apenas una victoria, cinco empates y diez derrotas, lo que equivale a un promedio de 0.50 puntos por partido.

Tras la derrota ante el Independiente Medellín el pasado domingo 27 de julio, García dejó entrever en rueda de prensa que pediría su salida:

“Te soy sincero, me iba a ir después del partido en Barranquilla. Los jugadores me pidieron que no lo hiciera porque sería visto como un acto de cobardía. Pero ya di lo que tenía que dar. Uno sabe cuándo debe llegar y cuándo debe irse”.

— Alexis Garcia tras la derrota de Unión Magdalena ante Independiente Medellín