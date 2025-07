“Tenemos presidente, pero no vicepresidenta”: críticas de líder indígena a Francia Márquez

Durante la inauguración de la red integrada de comunicaciones ‘Punto Vida’, en Caloto, Cauca, donde hizo presencia el presidente de la República, Gustavo Petro, comunidades indígenas del norte del Cauca criticaron el papel y la falta de apoyo dicen ellos, por parte de la vicepresidenta Francia Márquez.

“Necesitamos que, desde allá, señor presidente Petro, esto avance. Cómo se dice, tenemos presidente, pero no tenemos vicepresidenta. Aquí lo manifiesto: la compañera Francia Márquez está más a favor de los afros y no está trabajando como debe ser, con todos los indígenas, afros y mestizos (…) no tenemos apoyo de la vicepresidenta”.

Roberto Peña Morán, uno de los líderes de las comunidades indígenas del Cauca, añadió que la falta de apoyo: “ha causado muchas confrontaciones con nuestros mismos compañeros y es muy reciente lo que ha venido pasando. Señor presidente necesitamos la seguridad de los líderes indígenas”.

La estrategia ‘Puntos Vida’, liderada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), permitirá conectar directamente a los resguardos con la línea de emergencia 103, garantizando respuesta inmediata en contextos de riesgo.

“Los ‘Puntos Vida’ están diseñados para fortalecer la protección colectiva de los pueblos indígenas, en especial en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado o la ausencia estatal, permitiendo activar protocolos de atención y acompañamiento cuando surjan amenazas o emergencias”, asegura el Gobierno.

La iniciativa beneficiará a comunidades del pueblo Nasa y ya se implementa en varios resguardos del Cauca y Nariño, como Pueblo Nuevo Ceral y Las Delicias (Buenos Aires), López Adentro, Páez, San Francisco de Corinto, Cerro Tijeras (Suárez) y Munchique Los Tigres (Santander de Quilichao), entre otros.