Compromiso por Valle y Bogotá: un diálogo horizontal con las empresas

La segunda versión de Los empresarios y su Compromiso con el País, presentada por Prisa Media, cerró con el punto de vista de las iniciativas Compromiso Valle y Compromiso Bogotá. Dialogando sobre el futuro de la sociedad civil, estando las empresas dentro de esta misma sociedad, siendo construcción de oportunidades el principal objetivo.

En el panel Un nuevo diálogo entre empresarios y sociedad: los casos de Compromiso Valle y Compromiso Bogotá, nos cuentan el origen de la iniciativa en el Valle, la cual surgió después del estallido social en Cali en el año 2021 y la pandemia del covid-19. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, menciona que en el estallido se vio la sociedad como una “cebolla cabezona”, donde, quitando todas las capas, en el centro lo que queda es una comunidad, una población.

Los jóvenes necesitan oportunidades

María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico. | Foto: Caracol Radio Ampliar

María Virginia Vergara, directora de Compromiso Valle, nos cuenta que hay zonas en las que los jóvenes no tienen acceso a la educación o no lograron terminar sus estudios de bachillerato, por lo que no podrían ni siquiera llegar a tener cargos básicos en las empresas. Gracias a este tipo de situaciones, ve necesario que las empresas abran el diálogo y brinden la oportunidad de tener un trabajo a jóvenes.

Compromiso Valle facilitado el acceso a empleo para más de 4.000 jóvenes en el valle desde 2021; actualmente, el 50 % de los jóvenes se mantienen en trabajos formales. Según cifras de la misma iniciativa, demostrando que la cooperación de varios entes de la sociedad civil logra generar un cambio considerable.

Compromiso por Bogotá: el modelo de impacto aplicado en la capital

Paulina Duque, gerente técnica de Compromiso Bogotá. | Foto: W Radio Ampliar

Paulina Duque, gerente técnica de Compromiso Bogotá, cuenta que, a partir del proceso de Compromiso Valle y su alto impacto con las comunidades, se decide iniciar el mismo modelo en el distrito capital.

Este inicia en noviembre del 2024, buscando crear un ecosistema que tenga condiciones que permitan a todos vivir mejor, siendo la localidad de Suba la comunidad piloto, donde más de 200 líderes comunitarios, estudiantes, empresas aliadas, entre otros, ya realizan encuentros para hallar soluciones desde el acuerdo común y el aporte de todos los actores presentes.

Como representante del sector empresario, Roberto Junguito, presidente de la Organización Corona. Habla de su experiencia en los procesos del modelo de impacto; la confianza de la sociedad ha sido uno de los principales problemas, pero “los aprendizajes han sido espectaculares, tanto de forma colectiva como individual”. Menciona Roberto.

También resalta el valor de los actores del territorio y su importancia en la resolución de problemas: “Realmente nosotros no entendíamos la problemática y no teníamos las soluciones; las soluciones las tenían ellos”.

La importancia de ampliar las perspectivas en el diálogo

Durante el panel, María Isabel Ulloa da la observación de que en Colombia se ha normalizado la idea de que para ser amigos se debe pensar igual. Compromiso Valle busca ser la unión en la diversidad, trabajando juntos a pesar de las diferencias de opinión. Se destaca que no se puede permanecer en un círculo vicioso de polarización, y que la sociedad civil incluye tanto al sector empresarial como a otros actores, requiriendo la unión de todos.

Finalmente, Jaime Urrego, economista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), insiste en que el desarrollo debe construirse desde el territorio y que el lugar donde nace una persona no debería determinar sus oportunidades. Para transformar esta realidad, el sector privado debe involucrarse más en la agenda de desarrollo, con una mirada compartida y acciones concretas.