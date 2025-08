Pacto Histórico impulsa proyecto para vigilar iglesias, pero Mininterior le quitó el apoyo

Un nuevo proyecto de ley para regular a las iglesias fue radicado ante el Congreso. Según el texto presentado por el Pacto Histórico, busca crear un marco de inspección, vigilancia y control sobre las entidades religiosas que, por ejemplo, gozan de beneficios tributarios y otros.

De ser aprobado, el Ministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Religiosos, sería la encargada de ejercer esta vigilancia de forma “preventiva, correctiva y sancionatoria”. La iniciativa también busca un control más riguroso sobre el uso de recursos, la legalidad de las actividades de las iglesias y otros.

El proyecto ha recibido un fuerte rechazo desde sectores cristianos y políticos como el partido Colombia Justa Libres, quienes, de hecho, estuvieron en la tarde de este lunes 4 de agosto en el Ministerio del Interior y manifestaron su molestia.

Tras el encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el proyecto no tiene el visto bueno del Gobierno y que, en esta ocasión, no acompañarán a la bancada del Pacto. De hecho, les habrían pedido retirar el proyecto.

“El Gobierno no está de acuerdo con el proyecto que se ha presentado, pues el Estado no está para supervisar el credo, ni cuando usted ora, ni cuando se reúne en culto (...) Usted no le puede poner impuestos a orar o a rendirse en un culto. Eso no puede pasar, ni va a pasar en este momento”, dijo Benedetti.

La iniciativa tenía las firmas de los congresistas del Pacto Histórico, Alberto Benavides, María José Pizarro, Robert Daza, David Racero, Catalina Pérez, Cristóbal Caicedo, y Cha Dorina Hernández.

