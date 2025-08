La Bolsa india cerró con pérdidas marcadas por las amenazas arancelarias de EE.UU.

Las bolsas de la India cerraron este martes con pérdidas, arrastradas por los valores más expuestos al mercado estadounidense, tras varias amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos indios por sus compras de petróleo a Rusia.

El índice de referencia Sensex de la Bolsa de Bombay (BSE) cayó un 0,38 %, hasta los 80.710 puntos, mientras que el selectivo Nifty 50 de la Bolsa Nacional (NSE) retrocedió un 0,30 %, situándose en las 24.649 unidades.

El castigo se concentró en los sectores exportadores, con el índice Nifty IT, que agrupa a las principales tecnológicas del país, registrando una caída del 0,5 %. Entre los valores más bajistas del sector destacaron Infosys, que retrocedió un 1,38 %, y Tata Consultancy Services (TCS), con una pérdida del 0,47 %.

El sector financiero, que había abierto en positivo, se dio la vuelta durante la jornada y cerró con descensos del 0,47 % en el índice Nifty Bank. Bancos como HDFC Bank, que perdió un 0,79 %, e ICICI Bank, con un retroceso del 1,28 %, no lograron sostener el avance inicial ante la presión generalizada de los mercados.

La jornada estuvo marcada por el cruce de reproches entre Washington y Nueva Delhi, después de que el Gobierno indio acusara anoche a Estados Unidos de “hipocresía” por criticar sus compras de petróleo a Rusia. Esta declaración, a su vez, fue una respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles a productos indios por las compras de petroleo ruso.

El ambiente de cautela se mantuvo en vísperas de la reunión del Banco de la Reserva de la India (RBI), prevista para mañana, en la que el mercado espera que se mantenga sin cambios la tasa de interés, actualmente en el 5,50 %.

