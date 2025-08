Nicolás Maduro reiteró que expresidente Santos planificó fallido atentado en 2018

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este lunes, 4 de agosto, que el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) condujo y financió un ataque fallido atentado en su contra ocurrido el 4 de agosto de 2018 con un dron cargado de explosivos.

“Hoy se sabe con pruebas fehacientes, completamente fehacientes, capturados sus autores materiales e intelectuales, convictos y confesos, se sabe que este atentado se preparó desde la Casa de Nariño, en Bogotá, por parte del expresidente Juan Manuel Santos, lo ideó, lo condujo, lo monitoreó, lo financió”, señaló el mandatario en el acto por el 88 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

Asimismo, insistió en que el exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton fue parte de este presunto plan, así como el expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges.

“En estos siete años lo que hemos hecho es perseverar con valentía, con patriotismo y nuestro país ha salido adelante, como el ave fénix hemos resurgido de las cenizas, no pudieron con el terrorismo, no pudieron con llamados a invasión, no pudieron con la guerra económica, no pudieron ayer ni podrán jamás”, apostilló.

El 4 de agosto de 2018, en un acto en el centro de Caracas por el aniversario 81 de la GNB, se escucharon dos explosiones que, de acuerdo al Gobierno chavista, buscaban atacar a Maduro, quien encabezó entonces la actividad junto a su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

En imágenes transmitidas en aquella fecha por televisión pudo verse cómo los soldados que estaban formados en bloques escuchando al presidente corrían ante las explosiones, mientras Maduro es resguardado de inmediato por sus escoltas.

La Fiscalía General informó en aquel momento sobre las detenciones, que empezaron el mismo día del presunto ataque, de dos personas que fueron sorprendidas en “flagrancia” cuando “operaban uno de los drones”.

Además, fue detenido el exdiputado opositor Juan Requesens, quien estuvo preso cinco años, entre 2018 y 2023, con un período de arresto domiciliario.

Igualmente, el exconcejal Fernando Albán fue capturado por este ataque el 5 de octubre de 2018 cuando llegaba de un viaje internacional.

Albán falleció tres días después en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, tras precipitarse desde un décimo piso, según la Fiscalía, aunque distintos activistas políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.

El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró en diciembre de 2021 que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco y diez años de prisión, respectivamente, por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada, aunque recientemente la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que fueron puestos en libertad.

