Desde el Ministerio de Defensa aún no se confirma muerte del ‘Zarco Aldinever’

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que ,según información de inteligencia, el comunicado que confirma la muerte de alias ‘El Zarco Aldinever’, implicado en el atentado a Miguel Uribe, sí fue emitido por la Segunda Marquetalia.

No obstante, el jefe de la cartera de defensa dijo que no tienen certeza de que eso sea cierto. Agregó que no se puede creer en criminales y reiteró que aún no han podido confirmar esta muerte.

Por otro lado, el ministro informó que han podido corroborar que los soldados y policías secuestrados en el Catatumbo y Arauca fueron movidos a Venezuela. Se trata de dos soldados y dos miembros de la policía que fueron privados de la libertad en las últimas semanas.

Sánchez también habló sobre el flagelo de la corrupción en Colombia, dijo que en los tres años del Gobierno Petro han sido capturados por corrupción 243 miembros de la Policía, 50 de las FF.MM., 20 exalcaldes, 9 alcaldes, 3 concejales, 3 excongresistas, entre otros.

Además, se refirió a los operativos contra miembros de grupos al margen de la ley.

“Si hablamos del Clan del Golfo, ELN o disidencias, 12.385 se han neutralizados. Para nosotros lo más importante es la vida, y hacemos un llamado a que se desmovilicen estos agentes criminales”, dijo.

Agregó que este año aumentaron la bonificación por prestar el servicio militar.

“Hoy un joven recibe casi un millón de pesos por prestar el servicio militar. El próximo año recibirá un salario mínimo, que le queda totalmente libre para enviarle a su familia”, comentó.

Durante la misma rueda de prensa, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, confirmó que el presidente Gustavo Petro, luego de 10 semanas, ya firmó el decreto que permite el ascenso de casi 600 policías a nivel nacional.