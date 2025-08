“Me queda mi honor de soldado de Colombia”: coronel Mejía se declara inocente de falsos positivos

En la conclusión de los alegatos de cierre en el juicio en su contra ante la JEP por 72 falsos positivos y paramilitarismo, el coronel (r) Hernán Mejía, se declaró inocente de los cargos en su contra por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Durante su exposición, el oficial en retiro le dijo a las víctimas que “no era” su “victimario”.

“No soy su victimario, qué fácil honorables magistrados, hubiera sido decir, ya pagué 10 años, lo máximo en la JEP son 8, acepto, pero, entre hacer lo que me conviene y hacer lo correcto hay una diferencia muy grande” señaló el coronel Mejía.

Asimismo, calificó el proceso judicial, -que comenzó con una sentencia condenatoria en su contra en la justicia ordinaria por varios de estos crímenes, y luego llegó a la JEP tras su sometimiento-, como un “viacrusis” en el que perdió su carrera y familia.

“En estos 19 años de proceso perdí mi carrera, estuve 10 años preso en detención preventiva, perdí todo lo que más quería, me aporrearon, me maltrataron a mi familia, me cerraron todas las posibilidades de trabajo, me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel, ha sido un viacrusis” expuso Mejía ante los magistrados.

Acto seguido, procedió a no aceptar los cargos, indicando que de las pocas cosas que le quedan es el “honor” de ser soldado del Ejército. “Me quedan tres cosas: una, la verdad, dos, mi honor de soldado de Colombia, tres, mi dignidad de ciudadano y eso no es negociable, no acepto los cargos honorables magistrados” dijo.

Por su parte, el abogado de Mejía, Germán Navarrete, desestimó las pruebas de la Fiscalía de la JEP señalando que no se logró probar algún tipo de actuación ilegal por parte del coronel en retiro, y descalificó además a los testigos “estrella” como el coronel (r) Heber Gómez Naranjo, segundo comandante del Batallón La Popa durante la comandancia de Mejía.

Llamativo resultó en la audiencia la participación de la Procuraduría por parte del procurador Fernando Burgos Támara quien, distinto a presentar algún argumento en sentido de concluir responsabilidad de Mejía o no, se abstuvo, y solamente planteó que se habían respetado las garantías de un juicio justo sin hacer valoraciones argumentativas.

La sentencia en la que se conocerá si es culpable o inocente se expedirá dentro de los 60 días hábiles siguientes, con ponencia de la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, en sala con los magistrados Gustavo Salazar Arbeláez y Raúl Antonio Sánchez.

