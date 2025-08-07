Bogotá y su ciclovía van por un Récord Guinness este jueves 7 de agosto: conozca horarios y rutas
Este jueves 7 de agosto de 2025, Bogotá será testigo de la primera ciclovía extendida, que tendrá una duración de 17 horas e irá hasta la medianoche. Conozca cómo participar.
Bogotá
Bogotá quiere hacer historia. En el marco del Festival de Verano 2025, la capital del país se prepara para vivir 17 horas continuas de la ciclovía de Bogotá y la ciclovía nocturna, una experiencia única y extendida que busca romper un Récord Guinness.
Con esta jornada, Bogotá busca consolidarse como la ciudad de la bicicleta y el bienestar colectivo.
Le puede interesar
De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este jueves, 7 de agosto de 2025, día festivo en Colombia, la ciclovía no concluirá a las 2:00 p.m. como es habitual, sino que se prolongará hasta la medianoche.
Los asistentes a la ciclovía podrán disfrutar de 98,4 kilómetros que serán distribuidos en 11 rutas habilitadas, que contarán con estaciones de actividades físicas y recreación para todas las edades.
El director del IDRD, Daniel García Cañón, indicó: “este 7 de agosto no solo celebraremos nuestra historia patria, sino también el presente y el futuro de una Bogotá activa, saludable y sostenible. La ciclovía es uno de los mayores patrimonios de la ciudad y en el marco de sus 50 años ahora queremos llevarla a otro nivel con una jornada inolvidable”.
Tramos y rutas habilitadas para la ciclovía
Para esta ocasión, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó 11 tramos para todos los participantes de la Ciclovía de Bogotá y Ciclovía Nocturna. Conózcalos a continuación:
- Avenida Boyacá (calle 170 a carrera 24, altura Parque El Tunal)
- Carrera 7.ª (calle 116 a Av. 1.ª de Mayo)
- Carrera 9.ª (calle 170 a calle 116)
- Carrera 15 (calle 127 a calle 72)
- Carrera 50 (Autopista Sur a calle 6, sector C.C. Carrera)
- Carrera 60 (calle 26 a calle 72)
- Calles 17 y 39 sur (entre carrera 7.ª y Av. Boyacá: sectores Restrepo, Ciudad Montes, La Alquería)
- Calle 26 (carrera 7.ª a carrera 96i)
- Calle 72 (carrera 7.ª a carrera 60)
- Calle 116 (carrera 7.ª a Av. Boyacá)
- Calle 170 (carrera 7.ª a Av. Boyacá)
Recordemos que, las vías dispuestas para la ciclovía estarán cerradas para el tránsito vehicular desde las 7:00 a.m. hasta las 11:59 p.m.
¿Cómo participar en la ciclovía?
La ciclovía es una jornada gratuita y abierta a toda la ciudadanía, la cual no requiere de una inscripción.
Para hacer parte de la ciclovía, el ciudadano solo tendrá que acercarse a cualquiera de los 11 tramos habilitados en el horario establecido (7:00 a.m. - 11:59 p.m.).
Además, desde el IDRD enviaron un mensaje: “Las 17 horas de ciclovía de Bogotá y ciclovía nocturna de verano de Bogotá son mucho más que un récord. Son una invitación abierta para que familias, jóvenes, adultos mayores y colectivos ciudadanos salgan a la calle, celebren la bicicleta, se activen y compartan en armonía”.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles