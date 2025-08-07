Bogotá y su ciclovía van por un Récord Guinness este jueves 7 de agosto: conozca horarios y rutas

Este jueves, 7 de agosto de 2025, Bogotá tendrá ciclovía. Foto: IDRD. / IDRD

Bogotá

Bogotá quiere hacer historia. En el marco del Festival de Verano 2025, la capital del país se prepara para vivir 17 horas continuas de la ciclovía de Bogotá y la ciclovía nocturna, una experiencia única y extendida que busca romper un Récord Guinness.

Con esta jornada, Bogotá busca consolidarse como la ciudad de la bicicleta y el bienestar colectivo.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este jueves, 7 de agosto de 2025, día festivo en Colombia, la ciclovía no concluirá a las 2:00 p.m. como es habitual, sino que se prolongará hasta la medianoche.

Los asistentes a la ciclovía podrán disfrutar de 98,4 kilómetros que serán distribuidos en 11 rutas habilitadas, que contarán con estaciones de actividades físicas y recreación para todas las edades.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, indicó: “este 7 de agosto no solo celebraremos nuestra historia patria, sino también el presente y el futuro de una Bogotá activa, saludable y sostenible. La ciclovía es uno de los mayores patrimonios de la ciudad y en el marco de sus 50 años ahora queremos llevarla a otro nivel con una jornada inolvidable”.

Tramos y rutas habilitadas para la ciclovía

Para esta ocasión, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó 11 tramos para todos los participantes de la Ciclovía de Bogotá y Ciclovía Nocturna. Conózcalos a continuación:

Avenida Boyacá (calle 170 a carrera 24, altura Parque El Tunal) Carrera 7.ª (calle 116 a Av. 1.ª de Mayo) Carrera 9.ª (calle 170 a calle 116) Carrera 15 (calle 127 a calle 72) Carrera 50 (Autopista Sur a calle 6, sector C.C. Carrera) Carrera 60 (calle 26 a calle 72) Calles 17 y 39 sur (entre carrera 7.ª y Av. Boyacá: sectores Restrepo, Ciudad Montes, La Alquería) Calle 26 (carrera 7.ª a carrera 96i) Calle 72 (carrera 7.ª a carrera 60) Calle 116 (carrera 7.ª a Av. Boyacá) Calle 170 (carrera 7.ª a Av. Boyacá)

Recordemos que, las vías dispuestas para la ciclovía estarán cerradas para el tránsito vehicular desde las 7:00 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta la medianoche, #BogotáMiCiudadMiCasa habilita más de 100 kilómetros para pedalear, patinar o caminar libremente.



🚦Consulta los desvíos viales y alístate para ser parte de este gran hito que busca romper un Récord Guinness. pic.twitter.com/BCpsNX0wiO — Alcaldía Local de La Candelaria (@Alcandelaria_) August 3, 2025

¿Cómo participar en la ciclovía?

La ciclovía es una jornada gratuita y abierta a toda la ciudadanía, la cual no requiere de una inscripción.

Para hacer parte de la ciclovía, el ciudadano solo tendrá que acercarse a cualquiera de los 11 tramos habilitados en el horario establecido (7:00 a.m. - 11:59 p.m.).

Además, desde el IDRD enviaron un mensaje: “Las 17 horas de ciclovía de Bogotá y ciclovía nocturna de verano de Bogotá son mucho más que un récord. Son una invitación abierta para que familias, jóvenes, adultos mayores y colectivos ciudadanos salgan a la calle, celebren la bicicleta, se activen y compartan en armonía”.

