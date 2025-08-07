Tres gerentes de hospitales públicos de Caldas son investigados por la procuraduría

Manizales

La Procuraduría General de la Nación, dio a conocer que la investigación surge por el presunto incumplimiento en la creación de la Oficina de Control Interno Disciplinario, lo cual es considerado como una obligación para todas las entidades y organismos estatales.

Este proceso cursa en contra de Mónica Eugenia Morales Cardona del Hospital San Antonio en Marmato, Wilson Didier Carmona Duque del Centro Asistencial Felipe Suárez en Salamina, y Cristian Alejandro Parra Rojas del Hospital San Cayetano en Marquetalia.

El objetivo del Ministerio Público es verificar la ocurrencia de los hechos, establecer si constituyen una falta disciplinaria y definir si los gerentes actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

En el caso del hospital San Cayetano en Marquetalia destacan que entienden que este es un proceso de rigor y control, que ya iniciaron con con las acciones para la implementación de la figura solicitada, sin embargo, destacan que este es un proceso que requiere la viabilidad financiera de la Dirección Territorial de Salud", según lo indicó Cristian Alejandro Parra Rojas, gerente el hospital.

“Nosotros no hemos incumplido o no es que no queramos, lo que pasa es que esto tiene unos trámites bastantes complejos, la preocupación que tenemos es con el tema financiero, la mayoría de los hospitales no tenemos un solvencia financiera y la creación de este cargo va a incrementar la carga presupuestal, sin embargo ya lo estamos haciendo”, destacó el gerente de la entidad de salud de Caldas.

Indica que es un cargo que se crea para cumplir una norma pero destaca que en este momento tienen solo cuatro funcionarios y no una planta robusta que requiera esa inversión, por lo que han propuesto incluso iniciativas para la creación de esa figura que pueda apoyar a los hospitales de menores ingresos, tamaño y actividad, optimizando así el gasto.