Tribunal del caso Maradona rechaza pedido de la defensa de recusar a dos jueces

El nuevo tribunal para el juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina rechazó este miércoles, 6 de agosto, el pedido de la defensa de apartar a dos jueces, uno de los cuales calificó la solicitud como “dilatoria”, según una resolución conocida por la AFP.

Los abogados de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona imputado por la muerte del astro del fútbol, habían pedido el lunes, 4 de agosto, apartar a dos de los tres jueces del nuevo tribunal que se conformó en julio para reiniciar el juicio tras la anulación del anterior.

Los defensores solicitaron apartar a los dos jueces ante un “temor certero de que no serán imparciales”.

Ambos jueces rechazaron este miércoles, 6 de agosto, el pedido y uno de ellos señaló en su resolución que la solicitud “evidencia un propósito meramente dilatorio sustentado en apreciaciones personales, conjeturas y especulaciones carentes de sentido jurídico”.

Los abogados de Luque adelantaron que apelarán la decisión en una segunda instancia, pero mientras tanto el proceso puede continuar.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

Luque y otros siete miembros del equipo médico del ídolo argentino arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

El proceso anterior, que se extendió de marzo a mayo, fue anulado tras el escándalo que envolvió a una de las juezas por participar en un documental clandestino sobre el juicio.

La fecha de inicio del nuevo juicio es aún incierta.

