Este es el balance de las operaciones militares en el nororiente colombiano. Foto: suministrada.

En operaciones militares contra el narcotráfico fueron incautadas más de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína y 16 mil galones de cocaína en proceso, lo que se traduce en un aumento en la incautación de este último en un 200%, comparado con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a laboratorios para el procesamiento de droga, este año han sido destruidos más de 230 de ellos, se han incautado 142 toneladas de insumos sólidos y 390 mil galones de insumos líquidos.

El esfuerzo operacional de las tropas del Ejército ha contado con la presencia de los soldados principalmente en la región del Catatumbo, donde los factores de inestabilidad se combaten.

En esta zona del país han sido destruidas más de tres toneladas de explosivos, 387 granadas artesanales, 2625 artefactos explosivos improvisados y más de 730 minas antipersonal.