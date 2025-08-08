Francia aseguró que plan de “ocupación total” en Gaza puede llevar a “un bloqueo absoluto”

El ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, participa en una rueda de prensa conjunta con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, el 21 de julio de 2025 en Kiev, Ucrania. (Foto de Vitalii Nosach/Global Images Ucrania vía Getty Images) / Global Images Ukraine

Francia condenó el viernes “en los términos más fuertes” el plan del gobierno israelí para Gaza, y subrayó que puede llevar a “un bloqueo absoluto”, según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministerio subraya “su firme oposición a cualquier proyecto de ocupación de la Franja de Gaza y el desplazamiento forzado de su población”.

Esto cuando el ejército israelí se prepara a tomar el control de Ciudad de Gaza, la más importante del territorio palestino, para “vencer” a Hamás y garantizar la liberación de los rehenes.

La ocupación “integral” de Gaza “agravaría una situación ya catastrófica sin lograr la liberación de los rehenes de Hamás, su desarme y su rendición”, dijo por su parte el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, en un mensaje enviado por X.

