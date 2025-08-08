México no tiene pruebas de nexos de Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa
La presidenta de este país afirmó que la primera vez que escucha del tema y solicitó que las pruebas sean presentadas para proceder legalmente
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes, 8 de agosto, que su gobierno no tiene pruebas de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos.
Lea también:
El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves, 7 de agosto, a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa “para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.
“Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.
Escuche W radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles