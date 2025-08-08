Internacional

México no tiene pruebas de nexos de Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa

La presidenta de este país afirmó que la primera vez que escucha del tema y solicitó que las pruebas sean presentadas para proceder legalmente

MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 18, 2025: Mexico&#039;s President, Claudia Sheinbaum Pardo speaks during the ceremonial commemoration of the 87th anniversary of the Mexican Oil Expropriation at the Petroleos Mexicanos Tower (Pemex). on March 18, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo credit should read Luis Barron/ Pixelnews/Future Publishing via Getty Images)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes, 8 de agosto, que su gobierno no tiene pruebas de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves, 7 de agosto, a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa “para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

