Deportes

Jannik Sinner venció a Daniel Galán en el Masters 1000 de Cincinnati

El colombiano no pudo equiparar el juego del número uno del mundo.

Jannik Sinner. Foto: Daniel Kopatsch/Getty Images

Jannik Sinner. Foto: Daniel Kopatsch/Getty Images / Daniel Kopatsch

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, derrotó este sábado 9 de agosto al colombiano Daniel Elahi Galán por un doble 6-1 en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), en el que fue su primer partido tras la conquista hace un mes de Wimbledon.

Sinner solo necesitó 59 minutos para derrotar a Galán, número 144 del ranking ATP. El italiano logró dos ‘breaks’ en la primera manga y tres en la segunda para firmar el doble 6-1.

Muy cómodo en su servicio, Sinner terminó con un 96 % de puntos ganados en el primer saque y un 62 % en el segundo. En el resto, se hizo con el 50 % de puntos en el primer saque de Galán y un 64 % en el segundo.

El lunes 11 de agosto, en tercera ronda, Sinner se medirá al canadiense Gabriel Diallo (35 del mundo), que este sábado derrotó al argentino Sebastián Báez (número 43) por 7-5 y 6-4.

Sinner fue baja en el ATP 1.000 de Canadá por una lesión en el codo derecho que sufrió en una caída en Wimbledon, aunque no le impidió conquistar ese ‘Grand Slam’, el cuarto de su carrera.

