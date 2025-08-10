Conmoción en Dagua por asesinato de reconocido líder social

En hechos que son materia de investigación, fue asesinado Brayan Saa, reconocido líder social y comunitario del municipio de Dagua, Valle del Cauca.

La población del corregimiento El Danubio, lo destacaba por su participación en el consejo comunitario y su trabajo en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA).

Puede leer: Asesinaron a líder sindical vinculado a la agroindustria de la caña en el norte del Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz INDEPAZ, confirmó que el hombre fue hallado sin vida en la vía Pata – Buenaventura, en una zona de difícil acceso que hasta ahora ha impedido la recuperación de su cuerpo.

Aunque aún las autoridades no han dado con quienes estarían detrás de los hechos, en la zona hay presencia del frente Jaime Martínez y bandas de carácter local.

Lea aquí: En el oriente del Cauca asesinaron a otro líder indígena

Según datos de Indepaz, con este hecho, Colombia llega a 96 líderes sociales asesinados en lo que va del año.