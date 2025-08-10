Lotería de Cauca: resultados del 9 de agosto de 2025

La Lotería de Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería de Boyacá.

Resultados Lotería del Cauca HOY 9 de agosto de 2025

Este sábado 9 de agosto de 2025 se jugó la Lotería del Cauca por un premio mayor de 5.555 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 2571 es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Cauca aquí:

¿Cómo jugar la Lotería de Cauca?

Para comercializar la Lotería de Cauca se cuenta con una red de distribuidores, los ‘loteros de confianza’, localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $4.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $16.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

También puede comprarlo en línea siguiendo los pasos a continuación:

Ingrese a la página de la lotería.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Acá deberá buscar la Lotería de Cauca y tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE.

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.

5.555′000.000 pesos. Premio Seco de 200′000.000 pesos.

200′000.000 pesos. Premio Seco de 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Premio Seco de 50’000.000 pesos.

50’000.000 pesos. Premio Seco de 10’000.000 pesos.

¿Qué puede ganar por aproximaciones al número?

Última Premio Mayor: 34’197,398 pesos.

34’197,398 pesos. Dos primeras del Mayor: 28’915,680 pesos.

28’915,680 pesos. Dos últimas del Mayor: 28’915,680 pesos.

28’915,680 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 65’060,244 pesos.

65’060,244 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 65’060,244 pesos.

65’060,244 pesos. Premio Mayor en cualquier orden: 76’204,819 pesos.

76’204,819 pesos. Serie del Mayor: 171’430,361 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).