Deportes

Arthur Rinderknech se retiró del ATP de Cincinnati tras desplomarse en pleno partido por el calor

El ‘galo’ se encontraba 6-7, 2-2 abajo en el marcador cuando no soportó las altas temperaturas en Ohio y abandonó el encuentro.

El francés Arthur Rinderknech reacciona mientras juega contra el chileno Cristian Garin durante su partido de tenis individual masculino de segunda ronda en el tercer día de los Campeonatos de Wimbledon 2025 en The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, suroeste de Londres, el 2 de julio de 2025. (Foto de ADRIÁN DENNIS/AFP vía Getty Images)

El francés Arthur Rinderknech reacciona mientras juega contra el chileno Cristian Garin durante su partido de tenis individual masculino de segunda ronda en el tercer día de los Campeonatos de Wimbledon 2025 en The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, suroeste de Londres, el 2 de julio de 2025. (Foto de ADRIÁN DENNIS/AFP vía Getty Images) / ADRIAN DENNIS

El tenista francés Arthur Rinderknech, número 70 del ranking ATP, se retiró este lunes del ATP Masters 1000 de Cincinnati, poco después de desplomarse por el calor durante su partido de tercera ronda contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga cuando se desplomó durante un saque de su rival. El partido había comenzado poco después de las 12:00 del medio día en Colombia y ya se habían disputado dos horas bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados.

Imágenes de televisión mostraron al francés tumbado boca arriba, al fondo de la pista, en una estrecha zona en la que hacía sombra, y con la toalla sobre la cabeza, mientras respiraba con dificultad.

Aunque Rinderknech siguió jugando unos minutos, se retiró tras perder los dos siguientes juegos.

Escuche W radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad