Arthur Rinderknech se retiró del ATP de Cincinnati tras desplomarse en pleno partido por el calor
El ‘galo’ se encontraba 6-7, 2-2 abajo en el marcador cuando no soportó las altas temperaturas en Ohio y abandonó el encuentro.
El tenista francés Arthur Rinderknech, número 70 del ranking ATP, se retiró este lunes del ATP Masters 1000 de Cincinnati, poco después de desplomarse por el calor durante su partido de tercera ronda contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.
Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga cuando se desplomó durante un saque de su rival. El partido había comenzado poco después de las 12:00 del medio día en Colombia y ya se habían disputado dos horas bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados.
Imágenes de televisión mostraron al francés tumbado boca arriba, al fondo de la pista, en una estrecha zona en la que hacía sombra, y con la toalla sobre la cabeza, mientras respiraba con dificultad.
Aunque Rinderknech siguió jugando unos minutos, se retiró tras perder los dos siguientes juegos.
Escuche W radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles