Arthur Rinderknech se retiró del ATP de Cincinnati tras desplomarse en pleno partido por el calor

El francés Arthur Rinderknech reacciona mientras juega contra el chileno Cristian Garin durante su partido de tenis individual masculino de segunda ronda en el tercer día de los Campeonatos de Wimbledon 2025 en The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, suroeste de Londres, el 2 de julio de 2025. (Foto de ADRIÁN DENNIS/AFP vía Getty Images) / ADRIAN DENNIS

El tenista francés Arthur Rinderknech, número 70 del ranking ATP, se retiró este lunes del ATP Masters 1000 de Cincinnati, poco después de desplomarse por el calor durante su partido de tercera ronda contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga cuando se desplomó durante un saque de su rival. El partido había comenzado poco después de las 12:00 del medio día en Colombia y ya se habían disputado dos horas bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados.

Imágenes de televisión mostraron al francés tumbado boca arriba, al fondo de la pista, en una estrecha zona en la que hacía sombra, y con la toalla sobre la cabeza, mientras respiraba con dificultad.

Aunque Rinderknech siguió jugando unos minutos, se retiró tras perder los dos siguientes juegos.

Rinderknech se desmaya en pleno partido por el excesivo calor en Cincinnati.



Siempre lo diré, hasta que no pase algo grave seguirán permitiendo que se juegue en las horas centrales del día a más de 30 grados.



Tremendo susto. pic.twitter.com/w2NBwDNky9 — José Morón (@jmgmoron) August 11, 2025

Escuche W radio en vivo aquí: