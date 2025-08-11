Estado no deberá indemnizar a minera de carbón Vale Coal por reasentamiento de campesinos

En zona rural del municipio de Boavita en Boyacá se presentó una explosión en una mina de carbón por acumulación de gas metano. Foto: Getty Images( Thot )

El Consejo de Estado en decisión de segunda instancia, dejó en firme la sentencia que negó las pretensiones de la minera Vale Coal, la cual pedía una indemnización de 223.000 millones de pesos por cuenta de la obligación de trasladar a las comunidades en el Cesar que se veían afectadas o tenían en riesgo su salud por la explotación de las minas propiedad de esa empresa.

De acuerdo con lo expuesto por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que en su momento defendió los intereses del estado en el marco del pleito, el fallo del Consejo de Estado representa un respaldo a las resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente en 2010, en las que obligaba a varias empresas carboníferas como Vale Coal (para esa fecha Emcarbón) a participar en el reasentamiento de las familias.

Aunque al iniciar el litigio la minera Vale Coal argumentó que el ministerio había excedido sus competencias ordenando realizar el reasentamiento y además había ausencia de conceptos técnicos, la justicia tanto en primera como en segunda instancia concluyó que las obligaciones de traslado de las comunidades que se viesen afectadas estaban incluidas desde el otorgamiento de la licencia de explotación.

La ANDJE resaltó que el Consejo de Estado haya recalcado que “la disposición ministerial fue legítima y proporcional, en defensa del interés general y la salud pública, al proteger a las comunidades expuestas a los impactos de la actividad minera” se lee.