La SuperServicios posesionó a la nueva agente liquidadora para Electricaribe, Electrolima y Emsirva

La Superintendencia de servicios públicos posesionó a la nueva agente liquidadora para las empresas Electricaribe, Electrolima y Emsirva en procesos de liquidación.

Se trata de la abogada, Ángela Patricia Rojas, quien asumirá los procesos de liquidación de la empresa de aseo de Cali E.S.P. - Emsirva-, la empresa de servicios públicos Electricaribe S.A. E.S.P. y la electrificadora del Tolima, Electrolima S.A. E.S.P.

Según el organismo de inspección, vigilancia y control la nueva agente liquidadora es especialista en gestión pública e instituciones educativas y máster en derecho publico de la Universidad de los Andes y especialista en derecho económico de la universidad Externado.

La nueva agente liquidadora también cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, ocupando cargos en entidades como el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Salud, Transmilenio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Infraestructura.