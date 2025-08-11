La SuperServicios posesionó a la nueva agente liquidadora para Electricaribe, Electrolima y Emsirva
La nueva agente liquidadora es especialista en gestión pública e instituciones educativas y máster en derecho publico de la Universidad de los Andes.
La Superintendencia de servicios públicos posesionó a la nueva agente liquidadora para las empresas Electricaribe, Electrolima y Emsirva en procesos de liquidación.
Se trata de la abogada, Ángela Patricia Rojas, quien asumirá los procesos de liquidación de la empresa de aseo de Cali E.S.P. - Emsirva-, la empresa de servicios públicos Electricaribe S.A. E.S.P. y la electrificadora del Tolima, Electrolima S.A. E.S.P.
Según el organismo de inspección, vigilancia y control la nueva agente liquidadora es especialista en gestión pública e instituciones educativas y máster en derecho publico de la Universidad de los Andes y especialista en derecho económico de la universidad Externado.
La nueva agente liquidadora también cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, ocupando cargos en entidades como el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Salud, Transmilenio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Infraestructura.