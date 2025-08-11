ONU pide campaña electoral sin “discursos violentos” tras la muerte de Miguel Uribe

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un ataque sicarial el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.

El comisionado de la ONU indicó que la próxima campaña electoral en Colombia no puede verse eclipsada ni interrumpida de nuevo por “discursos violentos, discriminatorios o estigmatizantes”.

Agregó asimismo la importancia de recordar que los comicios “se celebren con respeto a la vida de todas las personas, libres de violencia y en un clima que permita una participación segura e inclusiva” sentenció Volker Türk.

Adicionalmente ofreció la asistencia técnica de la oficina de las Naciones Unidas a las autoridades colombianas e hizo un llamado a que avancen las investigaciones sobre el motivo y las responsabilidades del ataque contra el fallecido senador del Centro Democrático.