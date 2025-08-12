A la cárcel hombre señalado de asesinar a una persona en Cúcuta, en medio de un millonario robo

Cúcuta

En las últimas horas, la Fiscalía dio a conocer que fue judicializado Jarwis Antonio Briceño Segovia, señalado como presunto responsable en el asesinado de un hombre en el barrio San Miguel de Cúcuta, en medio de un millonario robo.

Según los investigadores, el pasado 25 de junio del 2024, un trabajador de una empresa de valores fue interceptado por el hoy procesado y otra persona, cuando se disponía a consignar más de 45 millones de pesos.

Briceño Segovia, al parecer, recibió el arma de fuego de su cómplice y procedió a intimidar a la víctima para despojarlo del dinero. En medio del forcejeo le disparó causándole heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. Posteriormente, tomó el bolso con los recursos, y huyó.

Tras lo anterior, el hombre fue imputado por los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Briceño Segovia no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.