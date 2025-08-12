Angélica Verbel llega al Ministerio de Defensa

Angélica Verbel López es abogada con especialización en Derecho Constitucional y candidata a magister en Gobierno y Políticas Públicas.

Verbel fue candidata a la Gobernación de Córdoba en 2023 pero se retiró faltando una semana para la elección. Trabajo como contratista en Electro Huila y en el ICBF.

La mujer será la nueva secretaria general del Ministerio de Defensa.