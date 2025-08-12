Apacigüemos los espíritus: Procurador Eljach tras enfrentamientos entre líderes y sectores políticos

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, desde el Capitolio Nacional donde permanece el cuerpo de Miguel Uribe en cámara ardiente, hizo un llamado a los líderes políticos y diversos sectores a “serenar” el espíritu. Lo anterior, luego de los enfrentamientos y controversias que se han suscitado en las últimas horas.

“Serenemos los ánimos, apacigüemos los espíritus (...) los que tienen los cargos más importantes tienen una obligación ética mucho mayor”, dijo el jefe del ente de control agregando que hay que ser “termperante” y ser “considerado” con el contradictor político.

En criterio del jefe del Ministerio Público, nunca debe haber “enfrentamientos” entre políticos sino meras controversias, cuestionando que el desacuerdo sea una razón para “violentar” al otro.

Adicionalmente, reiteró su llamado en el que “reclamó” justicia por el caso de Miguel Uribe pero solicitando también que se investiguen y juzguen los asesinatos, desapariciones, extorsiones, entre otros delitos.