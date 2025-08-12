Capturado alias ‘El Chander’, deberá responder ante la justicia Estados Unidos

En la vereda Bahía Hondita de Uribia, La Guajira, fue capturado alias ‘El Chander’, presunto líder financiero y dinamizador del narcotráfico en esta región del caribe colombiano.

Según información de inteligencia, este sujeto es señalado de hacer parte de una organización criminal con alcance transnacional que realizaba el envío semanal de dos toneladas de estupefaciente desde La Guajira a Centroamérica y los Estados Unidos. Además, se le atribuyen alianzas criminales con integrantes del Grupo Armado y Organizado GAO Clan del Golfo y otras organizaciones delictivas.

También se le acusa de instrumentalizar resguardos indígenas para desarrollar su accionar criminal, donde disponía de una amplia red de informantes que lo alertaban de la presencia de las tropas y otras autoridades. Esta persona también estaría vinculada con el pago de altas sumas de dinero a individuos en sectores como, Punta Gallinas y Bahía Hondita, en la alta Guajira por información referente al narcotráfico.

Alias ‘El Chander’ fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con su proceso de judicialización.