Decretan tres días de duelo por el fallecimiento del senador Miguel Uribe en Montería

Montería

A través del decreto No. 0287, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, declaró tres días de duelo en la capital cordobesa por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido este 11 de agosto de 2025, luego de permanecer dos meses en cuidados intensivos tras ser víctima de un atentando con arma de fuego en el occidente de Bogotá el pasado 7 de junio.

“Es una herida profunda que indigna y avergüenza a Colombia. No podemos normalizar que la violencia siga dictando nuestro destino. Que su muerte sea el punto de quiebre para unirnos y transformar este país de raíz”, expresó el mandatario municipal.

Alcances del decreto:

La administración municipal señaló que “el decreto establece que durante los días de duelo el Pabellón Nacional y la bandera de Montería deberán izarse a media asta en todos los edificios públicos y sedes oficiales del municipio. Asimismo, la administración invita a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía monteriana a unirse a las expresiones de respeto, solidaridad y reconocimiento por su memoria”.

“Que esta tragedia nos recuerde que por encima de todo está la dignidad humana y el derecho a vivir en paz. Que la historia de Colombia no vuelva a escribirse con sangre, sino con el diálogo, el respeto y la esperanza de un país que se reconcilia consigo mismo”, concluyó el alcalde de Montería.