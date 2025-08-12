Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 12 de agosto de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el papel de los equipos colombianos en los torneos internacionales.

Regresa la acción de los colombianos en Libertadores y Sudamericana

Regresa la acción de los colombianos en Libertadores y Sudamericana.

Escuche el audio completo aquí:

