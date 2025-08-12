Jimmy Kimmel obtuvo la ciudadanía italiana en rechazo a la presidencia de Trump

El conductor y comediante estadounidense Jimmy Kimmel reveló que adquirió la ciudadanía italiana como modo de rechazo al “mal” Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el medio The Daily Beast, Kimmel anunció su ciudadanía italiana durante un episodio del pódcast de la comediante Sarah Silverman, en el que esta declaró que muchos de sus conocidos se están preguntando “dónde conseguirán la ciudadanía” de otros países a raíz de la presidencia de Trump.

“Sí, obtuve la ciudadanía italiana (...) Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor; es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera”, respondió el conductor de ‘Jimmy Kimmel Live!’.

Kimmel, nacido en Nueva York en 1967, pudo solicitar la ciudadanía gracias a su ascendencia italiana por parte materna

Desde que Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, derrotando a la demócrata Kamala Harris, varios artistas y personalidades de Estados Unidos anunciaron que dejarían el país a manera de protesta.

Kimmel ha sido un duro crítico de Trump y sus políticas y se ha posicionado en contra del mandatario en su programa de televisión, al punto de que Trump aseguró que él junto con Jimmy Fallon, conductor del programa nocturno de entrevistas ‘The Tonight Show’, serán los siguientes “en caer”, tras el despido de CBS de Stephen Colbert quien presentaba ‘The Late Show’.

Sin embargo, muchos críticos apuntan a que el conglomerado de medios cedió ante la presión del presidente, puesto que Colbert es conocido por su postura abiertamente crítica con Trump.

