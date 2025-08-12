Trump nombró a un economista conservador para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al economista conservador E.J. Antoni para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en inglés), tras haber despedido a la comisionada Erika McEntarfer el pasado mes.

“Me complace anunciar que estoy nominando al muy respetado economista, Dr. E.J. Antoni, como el próximo Comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales”, indicó Trump a través de su plataforma Truth Social, la que suele usar para hacer anuncios importantes.

Trump despidió a McEntarfer, encargada de elaborar las estadísticas de desempleo y nominada por el expresidente demócrata Joe Biden, después de que en su más reciente reporte anunciara “malos datos en la creación de puestos de trabajo” en el mes de julio.

Pese a que, ese mismo día la BLS había anunciado que el desempleo en EE.UU. había subido una décima en julio, hasta el 4,2%, un mes en el que se crearon unos 73.000 nuevos puestos.

El mandatario estadounidense aseguró en su momento que la sustituiría por alguien “mucho más competente y cualificado”.

“Nuestra economía está en auge, y E.J. se asegurará de que las cifras publicadas sean HONESTAS y PRECISAS. Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo puesto. ¡Felicidades, E.J.!”, indicó hoy el líder republicano.

Antoni es el economista jefe de la Heritage Foundation y anteriormente había contribuido a elaborar las políticas del Proyecto 2025, que describieron los movimientos de la administración republicana durante la campaña de 2024, destacó The Hill.

El nombramiento de Antoni debe ser aprobado por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría de 53-47.

