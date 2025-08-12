Nueva planta de regasificación en La Guajira permitiría reducción del 20% en tarifas de gas

Avanza una nueva alianza para importar alrededor de 250 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Se trata de un convenio que viene preparando el Ministerio de Minas y Energía, con la empresa TGI y Ecopetrol, que asegurará el suministro de gas a largo plazo para los colombianos a partir de diciembre de 2026, reduciendo en cerca del 20% las tarifas actuales.

Este proyecto consiste en una planta de regasificación en La Guajira en el cual las comunidades estarán vinculadas al proyecto y comprende el fondeo de una embarcación ubicada aproximadamente a 20 km costa fuera que estaría conectada a la infraestructura existente y con acceso directo al gasoducto Ballena - Barrancabermeja, que permite el acceso de hasta 300 millones de pies cúbicos de gas al día de manera inmediata hacia el interior del país sin restricciones de transporte.

Se estima que la iniciativa es la solución más cercana y factible en el tiempo y estaría lista en 16 meses.