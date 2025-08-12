Procuraduría decretó nuevas pruebas en proceso contra exembajador Daniel Garcés

La Procuraduría General de la Nación decretó para este martes 12 de agosto los testimonios de María Cristina Mejía Ayala, Claudia Bermúdez, así como Carmen Nexy Uriza Lizcano, desde las 9:00 AM hasta las 2:30 PM. En el caso de Mejía se trata de su ampliación del testimonio, luego de que en las diligencias pasadas indicara que había sido testigo de comportamientos violentos por parte de Daniel Garcés contra Beatriz Niño.

Frente a las otras dos testigos, será la primera ocasión en la que el ente de control reciba su testimonio. De acuerdo con el expediente, fungían como niñeras de los niños de la pareja, y su declaración podría ser clave para conocer detalles sobre el presunto maltrato por parte de Daniel Garcés contra Beatriz Niño Endara.

De hecho, cabe resaltar que en junio pasado la defensa de Beatriz Niño denunció a Claudia Bermúdez por un presunto falso testimonio, en vista de que señaló a Niño de supuestos actos de violencia contra sus hijos y negó conocer algún tipo de comportamiento violento por parte de Garcés Carabalí contra Beatriz Niño, aunque en los chats que obran como prueba expresa mensajes en los que dice que Daniel Garcés le da “miedo”.

“Don Daniel me da miedo - yo siempre en especial anoche oré mucho por sumercé - Dios me la proteja siempre - no dra, no toca darle la oportunidad de que la ofenda - yo no sé porque no pude dormir bien, estaba inquieta pensando en sumercé”, dice una cadena de chats de Claudia Bermúdez a Beatriz Niño expresando preocupación por su situación.

Adicionalmente, el Ministerio Público planteó al exembajador que tiene la posibilidad de rendir versión libre. También se solicitó a la Cancillería la certificación laboral de Daniel Garcés Carabalí.